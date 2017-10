Martin Reim ei soovinud koondisele hinnet panna. «Ma ei ole õpetaja.»

«Tahte ja emotsiooni osas oli kõik olemas, siin pole kellelegi ainsatki etteheidet. Näitasime sisu, tulime mängu tagasi. Aga samas tuleb tõdeda, et oleme teinud paremaid mänge,» kõlas Reimi kokkuvõte.

Ta lahkas puudujääke ka põhjalikumalt: «Me ei olnud ründefaasis nii teravad, kui mõnelgi varasemal korral. Palli vallates surusime seda liiga kiiresti ette – juba siis, kui liikumised polnud veel piisavalt välja mängitud. Selle tulemusena pidime hoopis liiga palju pallita tööd tegema. Pressing eesliinis ei olnud piisavalt hea. Kaitses jällegi lubasime Bosnial anda paar korda palli liini taha moel, mis polnud okei. Sellistele vastastele ei saa taolisi kingitusi teha.­»

Reim ei soovinud alagrupi neljanda kohaga lõppenud MM-valiksarjale – mille keskel ta Magnus Pehrssonilt ohjad enda kätte sai – ise hinnet panna. «Ma ei ole lõpetaja. Las hindavad teised,» lausus ta. «Minu võimuses on mängijatega rääkida ja vaadata, kuidas igaüht neist paremaks muuta. Mõtteid on, mida saaks teisiti teha.»

Kas see tähendab, et Reim mõtleb vaikselt juba uuest valiksarjast? «Mu leping kehtib aasta lõpuni. Enne vaja veel viis mängu korralikult ära teha. Aga kui jalgpalliliit soovib, siis… On olnud suhteliselt hea aasta. Samas, nagu ütlesin, on mõtteid – näiteks, kuidas saaks meie ründetegevust parandada.»

Bosnia peatreener tõrvikumöllust: ma ei näinud, mis juhtus

Reimi ametivend, Bosnia koondise juhendaja Mehmed Bazdarevic vastas Postimehe küsimusele, kuidas hindab ta arvukalt tõrvikuid väljakule visanud Bosnia fännide käitumist: «Ma ei näinud päris täpselt, mis juhtus. Seega ei saa seda kommenteerida. Küll aga võin öelda, et Eesti publik käitus korrektselt.»

Kui Bosnia kirjutas üsna kindlas kõneviisis, et Bazdarevic ei jätka ametis, siis mees ise seda pressikonverentsil ei kinnitanud. «Saan öelda, et tänane oli mu viimane mäng ses valiksarjas. Loomulikult ei ole ma rahul, et me alagrupis kahe parema sekka ei tulnud, aga kas jätkan tööd, sõltub mitmest tegurist. Eelkõige meie alaliidust.»