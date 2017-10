Postimehe video: kuidas ja miks Siim Luts Eesti koondise põhimeheks tõusis?

«Jäi ikka kripeldama see karistuslöök. Kiitus väravavahile, kõik puurivahid poleks seda ära võtnud,» nentis Luts. «Mäng oli meie jaoks raske. Pidime palju kaitses tööd tegema ja eelkõige nende rünnakute kinnipanemisega vaeva nägema. Meil endale jäi palliga mängimiseks vähe aega. Panustasime rohkem kontrarünnakutele ja üritasime sealt nõelata. Paar head olukorda teenisime. 1:2 kaotus on pettumus.

Üldjoontes saime nende rünnakud hästi peatatud. Meeskonnana seisime kaitses hästi ja peatasime neid. Nende individuaalne meisterlikkus otsustas. Mängu lõpus tuli Edin Džeko sisse ja näitas klassi – kuidas katta ja sööta.»

Lutsu jaoks oli lõppenud valiksari läbimurdeks rahvusmeeskonna põhikoosseisu. Kui 2016. aasta EMi valiktsüklis pääses ta platsile neli korda ja alati vahetusest, siis Martin Reim usaldas vasakääre koguni kuuel puhul põhikoosseisu. Mis on läbimurde taga?

«Istun paremini uue peatreeneri mänguplaani. Olen ju varemgi Martin Reimiga koostööd teinud (Luts mängis 2010-12 Reimi käe all FC Floras – toim) ja üksteise arusaamine on parem kui eelmise koondise peatreeneriga. Ning välismaal mängimine on mulle samuti kõvasti juurde andnud. Nii füüsilises kui ka palliga mängu mõttes. Need kokku annavadki hea fiilingu,» sõnas Luts.