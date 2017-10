Video: Robben lõpetas koondisekarjääri iluväravaga

MM-valiksarja viimases kohtumises alistas Holland 2:0 Rootsi. Robben lõi kohtumise mõlemad väravad, kuid Holland MM-finaalturniirile ei pääsenud. See tähendab ühtlasi, et Müncheni Bayerni mängumehe koondisekarjäär on läbi.

«See polnud lihtne otsus, aga olen juba 33-aastane ning pean nüüd täielikult keskenduma klubikarjäärile,» põhjendas Robben oma otsust.

Oma terava vasaku jala poolest tuntud hollandlane debüteeris rahvuskoondises 2003. aastal. Ta kandis koondisesärki kokku 96 mängus ning lõi 37 väravat.