Sebastian Vettelit vedas Jaapanis alt vaid 58 eurot maksev süüteküünal

Ferrari piloodi Sebastian Vetteli tiitlilootused said nädalavahetusel sõidetud Jaapani GP-l järjekordse tagasilöögi, kui sakslane pidi süüteküünla probleemi tõttu võidusõidu katkestama juba neljandal ringil. Nüüd on Ferrari avaldanud, et miljoneid eurosid väärt vormeli küljes olev süüteküünal maksis vaid 58 eurot.