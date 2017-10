Video: USA jäi jalgpalli MMilt eemale fantoomvärava abil

Jutt käib Panama 1:1 viigiväravast Costa Ricaga, mis kanti Gabriel Torrese nimele. Tegelikult pall kordagi väravajoont ei ületanud. Tõe huvides tasub muidugi tähele panna, et kohtunik oleks pidanud antud olukorrast määrama Panama kasuks penalti, sest Torresele tehti selles olukorras ilmselge viga.

Antud juhtumi saab liigitada samasse kategooriasse Prantsusmaa ja Iirimaa 2009. aasta MM-valikturniiri play-off-kohtumisega. Mäletatavasti tegi siis Prantsusmaa MMile viinud väravale eeltöö Thierry Henry, kes kasutas palli omaksvõtul kätt. Iirimaa andis toona asjale sisse ametliku käigu ning lõpuks pidi FIFA neile maksma 5 miljonit eurot valuraha.

Video fantoomväravast:

Is it too soon to talk about how the Panama goal that sealed the #USMNT fate was a hand ball and didn't even go in...? pic.twitter.com/WSS1ZTNWiE