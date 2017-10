Eesti kodumänge külastas viie matši peale kolm staadionitäit publikut

MM-valiksarja esimene kodumäng leidis aset eelmisel aastal oktoobris Gibraltari vastu ning viimane eile, mil võõrustati Bosnia ja Hertsegoviinat.

«Suur tänu kõigile poolehoidjatele! Olete meie 12. mängija, koondisel on alati väga hea mängida just kodus, sest see on meie kindlus,» kinnitas koondise kapten Ragnar Klavan.

Eesti koondis lõpetab aasta viie maavõistlusega: esmalt kohtutakse 9. novembril Helsingis Soome, seejärel 12. novembril võõrsil Maltaga ning lõpuks Okeaania turneel 19.-26. novembrini Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga.

24. jaanuaril 2018 toimub UEFA rahvuste liiga alagruppide loosimine, mängud algavad septembris 2018. EM-valiksarja alagrupid loositakse detsembris 2018, mängu algavad märtsis 2019.