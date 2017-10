Panama jalgpalliime kinkis kohalikele vaba päeva

«Võtan rahva hääle kuulda… Homme on riiklik püha,» andis president Juan Carlos Varela inimestele sotsiaalmeedias teada. See tähendab, et nii riigi- kui erasektori töötajatel oli täna vaba päev, samuti ei toimunud õppetööd õppeasutustes.

Panama kvalifitseerus eile Costa Rica 2:1 alistamise järel ajaloos esimest korda MM-finaalturniirile.