MM-finaalturniirilt eemale jäävat Tšiilit tabas järjekordne hoop

Tšiili kaotas MM-valiksarja viimases mängus Brasiilia koondisele 0:3 ning jäi valikturniiril kuuendale kohale. See tähendab seda, et järgmisel aastal toimuvatele maailmameistrivõistlustele nad ei kvalifitseerunud. Teadupärast on Lõuna-Ameerika koondistele eraldatud 4,5 pääset (viies meeskond pääseb play-off-ringi).

«Suured tänud teile, kutid,» kirjutas Vidal sotsiaalmeedias. «Nende aastate jooksul olen õppinud seda mängu, õpetasite mulle ja riigile, et pingutuse ja raske tööga on võimalik kõike saavutada,» lisas Vidal, kes kandis rahvusmeeskonna särki 97 kohtumises ja lõi 23 väravat. Valiksarja otsustav mäng Brasiiliaga jäi tšiillasel kaartide tõttu vahele.

Ühtlasi kinnitas seni meeskonda juhendanud peatreener Juan Antonio Pizzi, et tema meeskonna eesotsas ei jätka. Tšiili paikneb hetkeseisuga maailma edetabelis üheksandal kohal.