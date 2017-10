Ekskalevlane Moldoveanu: olen mõelnud Eestisse karjääri lõpetama tulla!

Postimees palus 29-aastaselt ääremängijalt kommentaari ning nagu selgus, võib rumeenlane karjääri lõpetama tulla Eestisse.

«Hea on tagasi Eestis olla! Mõned mängijad olid Tartust mulle küll tuttavad, aga nad mängivad meeskonnana tänavu teistsugust korvpalli kui toona, mil mina Kalevi ridades nendega kohtusin. Seetõttu polnud minust ka skaudina erilist abi,» nentis Moldoveanu.

Ta lisas: «Avamängu esimesel poolajal Tartu üllatas meid, eelkõige just rünnakul. Me polnud nende stiiliga harjunud, sest see on küllaltki erinev Türgi liiga vastastega. Õnneks suutsime nende mänguga kohaneda ja kaitses omad korrektuurid teha. Täna olime hädas oma visetega – avapoolajal ei saanud me ju ühtegi kolmest sisse! -, aga õnneks teisel poolajal hakkasime rohkem õnnestuma ja panime paremuse maksma. Lihtne kumbki mäng siiski polnud.»

Rumeenlane pole Eesti-kontakte unustanud ning ehk tulevad need tulevikus kasuks? «Mul on Eestist suurepärased mälestused! Suhtlen Kalevi peatreeneri Alar Varrakuga siiani umbes viis korda aastas – ta on mu hea sõber. Kolm hooaega tagasi olin peaaegu Kalevisse naasmas, sest Poolas Turowis ei klappinud asjad. Muide, olen mõelnud sellele, et võiksin mõne aasta pärast oma karjääri just Eestis lõpetada. Välisklubidest meeldis mulle Kalevis kõige rohkem, nii et see on täiesti reaalne variant!» lausus Moldoveanu.