Video: Panama pallipoiss tegi endast kõik oleneva, et tema rahvuskoondis MMile jõuaks

Panama alistas MM-valikturniiri viimases mängus Costa Rica 2:1 ning kuna USA kaotas Trinidadile ja Tobagole 1:2, pääses otse finaalturniirile just Panama.

Lisaks mängijatele ja publikule andis panuse Panama jalgpalliimesse ka pallipoiss, kes ühes olukorras tegi paarikümnemeetrise spurdi ning lõi audis olnud palli Costa Rica mängija eest kõrge kaarega tribüünide poole.

The Panama ball boy did what he had to do to get his country to the World Cup last night... pic.twitter.com/VuJpFrZRvR