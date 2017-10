Vaata, kes pääsevad WTA aastalõputurniirile

Kaheksa mängijat, kes kvalifitseerusid 22. oktoobrist - 29. oktoobrini peetavale aastalõputurniirile on Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Jelena Ostapenko ja Caroline Garcia.

Viimasele aastalõputurniiri kohale tõotas tulla põnev võitlus Garcia ja Johanna Konta vahel, kuid kuna Konta loobus vigastuse tõttu Kremli karikaturniiril mängimisest, pääseb viimasena aastalõputurniirile just prantslanna Garcia.

Jo Konta has withdrawn from Moscow due to left foot injury. Konta’s withdrawal means @CaroGarcia takes the last qualifying spot @WTAFinalsSG