Postimehe otsepilt: Saaremaa ralli esimene võistluspäev

ENNE VÕISTLUST:

50. Saaremaa rallile registreerus 176 võistluspaari, kaheteistkümnest riigist. Pikast stardirivist leiame tänavu kümme endist võitjat, kellelt varasemast Saaremaa teedelt võit ette näidata.

Juubeliralli stardirivi avab 2008. ja 2011. aasta Saaremaa ralli võitja ning autoralli MM-arvestuse hetke teine mees Ott Tänak, kes istub koduteedel tuttava Ford Fiesta RS WRC rooli. Tema kõrvalistmel võtab koha sisse 2009. ja 2013. aasta ralli võitja ning tänavuse hooaja 4WD absoluutarvestuse meister Georg Gross.

Kohe Tänak – Gross järel saavad lähte 2015. aasta Saaremaa ralli võitjad Egon Kaur – Annika Arnek, kellele see on hooaja teiseks stardiks uuel Ford Fiesta proto autol.

Valitseva Saaremaa ralli võitjana asub võistlustulle Siim Plangi. Möödunud aastase võistluse võitja on oma Mitsubishi Lancer Evo X vahetanud Škoda Fabia R5 vastu ning tema kõrvalistmel võtab sel aastal neljandat korda koha sisse Urmas Roosimaa.

Viienda piloodina endistest võitjatest on stardis 2007. aasta parim Rainer Aus. Tänavusest hooajast VW Polo proto autoga sõitva mehe kõrvalistmel istub, nagu ka eelneval kolmel meistrivõistluste etapil, Taaniel Tigas.

„Saaremaa on alati äge ja siia on hea tulla. Sõitjatele ei ole see ralli kunagi kerge olnud ega saa ka seekord olema, sest lubab veel vihma juurde nii, et kindlasti hakkab ka üksjagu juhtuma. Selle libedaga ma ei oska midagi oodata. Peab kindlalt ja stabiilselt sõitma, kuid R5-te vastu pole mul Pologa kerge saada. Juubelirallilt ootan igatahes põnevat võidusõitu,“ võttis Aus rallieelsed mõtted kokku.

kahe aastase pausi järel on Saaremaal taas autoroolis istumas 2001. ja 2002. aasta võitja Margus Murakas, kes startimas tuliuuel Audi S1 proto autol.

14. järjestikuse Saaremaa ralli stardi teeb 2014. aasta võistluse võitja Timmu Kõrge. Saarlasele loeb koduteedel Subaru Impreza kõrvaistmel kaarti Jaanus Bõstrov.

2011.aastal koduse võistluse võitnud Ott Tänakule luges kaarti Kuldar Sikk. Sikk on stardis ka juubelirallil ning läheb koos piloot Ken Torniga (Ford Fiesta R2T) püüdma Estonian R2 Challenge peaauhinda, milleks on 28 000 eurot.

Numbri 78 all on rajale startimas 1978. aasta Tehumardi ralli võitja Viktor Ivanov, kelle tagaveoolise BMW 325 kõrvalistmel istub Jaak Aru.

Silveston 50. Saaremaa ralli start antakse traditsiooniliselt Kuressaare keskväljakul, kui reedel, 13. oktoobril kell 17.30 sõidab esimene võistlusauto stardipoodiumile. Reedel sõidetakse kolm katset, nende hulgas ka Kuressaare linnakatse. Laupäeval, 14. oktoobril sõidetakse Silveston Saaremaa rallil kaheksa kiiruskatset, teiste hulgas ka tänavuse ralli punktikatse SS11 Sääre/Silveston (18,22 km). Seda katset on viimati Saaremaa rallil sõidetud aastal 2001. Ühtekokku läbitakse kahe päeva jooksul 130,71 katsekilomeetrit.

Kiiruskatsed on pealtvaatajatele tasulised, v.a reedeõhtune publikukatse Kuressaare linnas. Alates 11. oktoobrist on Kuressaare lossis avatud Saaremaa ralli 50.juubelile pühendatud näitus. Lossiesisel platsil on võimalik näha ralliautosid ja lossis on välja pandud esemeid ralli algusaastatest kuni tänapäevani, sh Eesti sõitjate autode mudeleid. Reedel 13.oktoobril toimub lossiesisel sõitjate autogrammitund, mis algab 14.30.

Ralliraadio on raadio Kadi, mis levib Saaremaal sagedustel 90,5 ja 98,6 MHz. Stuudios võtavad koha sisse Erki Berends ja Marek Lindmaa ning katse finišitest toovad värsked sõitjate muljed kuulajateni Gunnar Siiner ja Mikk Saarela.

Silveston Saaremaa ralli korraldajatega on liitunud ka Eesti Meedia ja tänu sellele vahendab Postimees.ee otseülekandes 11-st kiiruskatsest 7.

Tööle hakkab Saaremaa ralli otsestuudio, kus Margus Kiiveri ja Simo Koskineni juhtimisel pakutakse ralli algusest kuni lõpuni intervjuusid, taustalugusid ja sportlaste muljeid kiiruskatsetelt ning hooldusalalt. Värvi ja asjatundlikkust lisab Postimehe otseblogi.