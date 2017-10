Läti koondise kapten: Vilde pani rõhku blokile, aga Keel näeb endise sidemängijana kogu väljakut

Olgugi et lätlased jõudsid mullu väga lähedale EM-finaalturniirile pääsemisele (play-off'is kaotati Eestile), polnud kliima koondise sees viimasel ajal kiita. Olukord päädis sellega, et Läti koondise mängijad kirjutasid suvel avaliku kirja, kus sisuliselt nõudsid aastaid koondist juhendanud endise tippmängija Raimonds Vilde taandamist. Mõned kuud hiljem just seda Läti Võrkpalliliit tegigi.

Mida arvavad Läti koondise hetkeseisust ja Avo Keele tulekust Läti koondislased?

Nurgaründaja Romans Sauss (mängib Saksamaal Dürenis koos Karli Allikuga):

«Tundsime mängijatega, et Raimonds Vildega edasi minemine ei too meile edu. Ta oli liiga kauaks tüüri juurde jäänud. Iga ebaõnnestunud mängu järel tõi ta põhjuseks kogemuste puudumise. Ja seda olukorras, kus enamik koondislasi mängib välisliigades. Tema suhtumine ei olnud enam korrektne – ta ei suutnud mängijaid maksimaalselt pingutama panna.

Ma olen tõesti väga õnnelik, et Avo Keel koondise uueks peatreeneriks palgati. Vajame uut verd ja olen kindel, et niivõrd kogenud mees nagu tema suudab võistkonnale midagi juurde anda. Olen teistelt Läti mängijatelt tema kohta vaid head kuulnud.

Läti koondise probleem on praegu järelkasvu puudumine. Balti liigas mängib hetkel vaid üks noor, sidemängija Edvins Skruders, kellel koondisse lähiajal asja oleks. Peame lootma, et Avoga nõustuvad kõik paremad mehed koondisse tulema.»

Sidemängija ja kapten Deniss Petrovs (mängib Venemaal Peterburi Dünamos):

«Ma olen väga rahul Läti võrkpalliliiduga, kes lõpuks nõustus koondise eesotsas muudatusi tegema. Raimonds Vilde ja Avo Keel on kaks täiesti erineva käekirjaga treenerit. Raimonds pani endise temporündajana rõhku eelkõige blokile, aga Avo näeb endise sidemängijana kogu väljakut. Ta saab aru, mis väljakul toimub, ja oskab nüanssidele tähelepanu juhtida.

Tallinna Selver oli minu esimene välisklubi (2009–2011) ja Avo minu esimene välistreener. Minu jaoks oli suur asi niivõrd suurde klubisse mängima pääseda. Avo meeskonnas valitses distsipliin ja meil õnnestus tema juhtimisel võita nendel kahel hooajal kõik tiitlid.

Eesti näol on valikturniiril tegu väga raske vastasega, aga kui me tahame finaalturniirile jõuda, siis peamegi tugevamaid võistkondi võitma hakkama.»

*Intervjuud Avo Keelega saab lugeda homsest Postimehest.