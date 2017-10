Erki Noole poeg: mõte kümnevõistlusest on olnud alati olemas

5.31 ületamisega tõusis Erki Noole poeg Eesti kõigi aegade edetabelis viiendaks. Siiski ei välista ta isa eeskujul tulevikus ka kümnevõistluse proovimist, vahendab ERRi spordiportaal. «Mõte on alati olnud olemas, kuid praegu on Eestis konkurents nii kõva, et pean rahulikult võtma ja tegelema teivashüppega ning vaatama, kuidas ma arenen,» arvas Nool.

Sisehallis tänavu teivashüppes oma margi 5.17 ja staadionil 5.31 peale viinud Robini sõnul on olümpiavõitjast isa käe all harjutamine pingeline, kuid väga paljude plussidega. «Meil on parem suhtlus kui tavaliselt õpilasel ja treeneril – ta näeb, kui ma olen väsinud või kooli tõttu pole hästi söönud,» selgitas Nool.