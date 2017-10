Tähtsa mängu eelõhtul peole hiilinud jalgpallurid visati koondisest välja

Mehed hiilisid koondise hotellist peole, ehkki pidanuks puhkama valikmänguks Argentinaga. Edasipääsulootuse enne kohtumist minetanud Ecuador asus mängu küll juba esimesel minutil juhtima, ent kaotas lõpuks Lionel Messi kübaratriki tõttu 1:3. Mäng oli aga tähtis Argentina jaoks, sest võit viis nad MMile, kaotus jätnuks aga sealt välja.

Alaliit ei avalikustanud mängijate nimesid, kuid andis teada, et koondisekeeld on tähtajatu. «Pärast peatreeneri Jorge Celico raportit otsustas alaliidu distsiplinaarkomitee üksmeelselt, et viis mängijat on koondise tegemistest määramata ajaks kõrvaldatud,» seisis alaliidu teates.

Ecuador alustas MM-valiktsüklit suurepäraselt, võites neli esimest mängu. Järgmisest 14 kohtumisest saadi aga vaid kaks võitu ja langeti lõpuks kümne meeskonna konkurentsis kaheksandaks.