MMilt eemale jäänud USA juhendaja pani lahkumisavalduse lauale

USA jalgpallikoondis minetas pääsu MM-valikturniirile, kui kaotas Põhja- ja Kesk-Ameerika valiksarja viimases mängus Trinidad ja Tobagole 1:2. Kuna samal ajal alistas Panama rahvusmeeskond 2:1 Costa Rica, jäi USA esimest korda üle 30 aasta MMilt eemale.

«Me ei pääsenud finaalturniirile, mis tähendab, et mu töö jäi puudulikuks,» lausus pärast valiksarja katastroofilist algust USA koondise tüüri juurde naasnud Bruce Arena. «Meil oli ideaalne võimalus eesmärk täita. Me pidanuks siit lahkuma vähemalt punktiga, aga me ei suutnud sedagi. Meil puuduvad igasugused õigustused. Põrusime.»