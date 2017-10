Postimehe video: kuidas korvpallitreenerid kaotustest üle saavad?

«See ütlus on vist õige, et positiivsed asjad jäävad pikemaks ajaks meelde ja negatiivsed lähevad kiiremini minema. Treenerina on neid kindlasti rohkem olnud, mängijana vastutus kandub laiemini ja treenerina oled üksi vastutuskoormaga üldjuhul. Loomulikult raske moment oli siis kui poole hooaja pealt pidin Tartust ära tulema, aga kohe see meelde ei tulnudki,»meenutas G4S Noortekoondise peatreener Indrek Visnapuu.

«See on ainult treeneritöös vajalik voorus kui see negatiivne meelest ära läheb!» sõnas BC Kalev/Cramo juhendaja Alar Varrak.

Vaata Postimehe videost, millised valusad hetked juhendajatele meelde jäänud on.