Šarapova jõudis kaheaastase vaheaja järel finaali

Viimati 2015. aastal mais Rooma tenniseturniiril finaali jõudnud ja seal võitnud Šarapova sai eelmise aasta alguses võistluskeelu, sest tarvitas meldooniumit. Venelanna väitis, et on terviseprobleemide tõttu ravimit tarvitanud alates 2006. aastast, kuid ravim lisati keelatud ainete nimekirja 2016. aasta 1. jaanuarist. Ta kaebas Rahvusvahelise Tenniseliidu otsuse spordikohtusse ning tema keeld lühenes.

Tänavu aprillis 15-kuulise dopingukaristuse järel väljakule naasnud Šarapova pidi aga pikalt tagasituleku nimel võitlema: esmalt ei saanud ta Prantsusmaa lahtistele vabapääset ning pidi Wimbledoni turniirist loobuma reielihase vigastuse tõttu. Muruhooaeg jäigi venelannal täielikult vahele ning seetõttu polnud tal piisavalt punkte, et kvalifitseeruda US Openi põhiturniirile. Siiski jõudis ta USA lahtistel 16 parema sekka.

Hiljuti andis venelanna välja autobiograafia pealkirjaga «Peatamatu: minu senine elu», milles tunnistas, et ei kontrollinud, kas ravim, mida ta võtab enda väitel alates 2006. aastast, on jätkuvalt lubatud. Meldoonium kanti keelatud ainete nimekirja mullu 1. jaanuaril.

«Lõppude lõpuks on tegu siiski minu karjääriga. Võtsin vastutuse, tunnistasin oma viga ja kandsin karistuse ära. Nüüd olen tagasi,» sõnas venelanna.

Tianjini turniiri finaalis kohtub Šarapova 19-aastase Valgevene tennisisti Arina Sabalenkaga (WTA 102.)

MARIA SHARAPOVA IS IN THE FINAL OF THE #TianjinOpen!!!!!!!!!!!!!!!! I'm so happy for her!!! pic.twitter.com/zxHkFnh2Bm