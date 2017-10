Kas Ovetškin suudab ohustada Gretzky legendaarset rekordit?

Reedel alistati hooaja viiendas mängus võõrsil 5:2 New Jersey Devils ning Ovetškin viskas juba oma selle hooaja üheksanda värava. 32-aastane ründaja on tänavu jäänud väravata vaid ühes kohtumises ning tema müstilist väravahoogu tõestab fakt, et venelane on visanud rohkem väravaid kui seitse NHLi klubi (Dallas Stars, Boston Bruins, Edmonton Oilers, San Jose Sharks, Vancouver Canucks, Carolina Hurricanes ja Montreal Canadiens).

Väravate mõttes oli Ovetškini senise karjääri parim hooaeg 2007-08, kui ta viskas põhihooaja 82 mänguga 65 väravat. Ebatõenäoline, et Ovetškin suudaks hoida praegust tempot, mis tähendaks põhihooaja lõpuks umbes 150 väravat, aga võib-olla jaksab venelane võtta sihikule NHLi rekordi, mis kuulub hooajast 1981-82 Wayne Gretzky nimele. Legendaarne kanadalane viskas toona põhihooajal 92 väravat.

Capitalsi mängijad on vallutanud ka resulatiivsustabeli tipmised kohad: Ovetškinile (9+1) järgnevad Devilsi vastu 1+3 punkti kogunud rootslane Nicklas Bäckström (2+8) ja söötmisele spetsialiseerunud venelane Jevgeni Kuznetsov (0+10). Neljandal kohal on Ryan Hartman (Chicago Blackhawks) 2+6-ga.