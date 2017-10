72-aastane Heynckes alustas neljandat ametiaega Bayernis vägeva võiduga

72-aastane Heynckes, kelle juhtimisel võttis Bayern 2013. aastal üliharuldase kolmikvõidu (Meistrite liiga, meistriliiga, karikasari), kutsuti pensionilt tagasi seoses Bayerni meeskonnaga tülli pööranud Carlo Ancelotti vallandamisega. Bayerni tabeliseis polegi kõige hullem, aga Saksamaa kuulsaimalt klubild nõutakse ka pidevaid häid esitusi, ent Ancelotti all polnud need veenvad.

Heynckesi ametiaeg algas suisa oivaliselt. Vahet pole, et Freiburg on liigatabelis alles 16. kohal, aga kindel 5:0 võit oli just see emotsionaalne ravim, mida räsitud Bayern ja tema toetajad vajasid.

Müncheni Bayerni peatreener Jupp Heynckes. Foto: MICHAELA REHLE/REUTERS

Bayern asus juhtima 8. minutil läbi Julian Schusteri omavärava. Hiljem tabasid Kingsley Coman 42., Thiago Alcantara 63., Robert Lewandowski 75. ja Joshua Kimmich 90+4. minutil.

Bayernil on kaheksa vooruga koos 17 punkti, millega jäädakse hetkel kahe punktiga alla Dortmundi Borussiale, kel on varuks täna õhtul peetav kohtumine RB Leipzigiga.

5:0 võit tähendas ka, et Bayern lõi värava 39. kodus peetud Bundesliga kohtumist järjest. Viimati suudeti sellise seeriaga hakkama saada vahemikus november 1986 - märts 1989.