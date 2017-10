Raul Jeets lõpetas karjääris pikaleveninud põua

Edasist poodiumipõuda selgitab Jeets lihtsalt: ta pole Eestis eriti võistelnud ja keskendunud rohkem Lätis ja ERC-sarjas sõitmisele. Tänavu proovib ta kätt WRC2 arvestuses – ülejärgmise nädalavahetuse Walesi ralli on seal mehe kolmas ja viimane võistlusstart.

«Nüüd on hea tunne Walesi minna, kui olime Oti ja Georgiga kodus koos ühel poodiumil. Ja teise koha mehed (Nikolai Grjazin/Jaroslav Fedorov - toim) on ju samamoodi professionaalid, võitsid eelmisel nädalal just Euroopa meistrivõistluste etapi, nii et meie saime siit oma maksimumi. Tuleb rahul olla ja kindlasti ka hea trenn enne Walesi,» rääkis Jeets.

Rallimees lisas tänase sõidu peale: «Enda sõiduga võib rahule jääda. Suuri vigasid ei teinud ja võtsimegi sellise mitte kõike välja paneva taktika. Kui mingil hetkel tekkis võimalus sõita hea koha peale – näiteks Undva teine läbimine – siis pingutasime ja see ilusti töötas. Need konkurendid, kes olid tagapool ja kel oli võimalus meid edestada, need jätsime selja taha ja selle üle on hea meel.»