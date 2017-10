Video: Dovizioso alistas lõpuheitluses Marquezi, Rossi kukkus taas

Marquez läks viimasele ringile liidrina, ent eksis pisut kaheksandas kurvis ja sellest Doviziosole piisas. Viimases kurvis võttis Marquez ette veel meeleheitliku rünnaku, kuid vajus kurvist välja ja targalt tegutsenud Dovizioso pääses temast kohe uuesti mööda, ületades lõpujoone esimesena. Kolmandana lõpetas võidusõitu esialgu juhtinud Danilo Petrucci. Juba eilses kvalifikatsioonis kukkunud Rossi lõpetas kruusal ka tänase võidusõidu, kukkudes üheksandalt kohalt kuuendal ringil.

MM-tabelis edestab Marquez kolm etappi enne hooaja lõppu Doviziosot vaid 11 punktiga. Kolmas on Maverick Vinales, kes sai Motegi rajal alles üheksanda koha ja jääb Marquezist maha 41 punktiga. Järgnevad Dani Pedrosa ja viiendana Rossi, kuid neil enam MM-tiitli püüdmiseks reaalset võimalust pole.