Tituleeritud Suurbritannia kergejõustiklane otsustas 30-aastaselt ala vahetada

Rooney võitis 400 meetri EM-kullad 2014. aastal Zürichis ja 2016. aastal Amsterdamis. Olümpialt on tal ette näidata 2008. aasta Pekingi 4x400 meetri pronksmedal. Maailmameistrivõistlustelt on ta 4x400 meetri teatejooksus võitnud kaks pronksi (2015 Peking, 2017 London) ning ühe hõbemedali (2009 Berliin).

Kuigi kodustelt maailmameistrivõistlustelt õnnestus tal tänavu Suurbritannia teateneliku ankrumehena võita pronksmedal, ebaõnnestus tema hooaeg individuaalses plaanis. MMil sai ta oma eeljooksus alles kuuenda koha, Teemantliigas jõudis sai ta parima tulemuse kirja Brüsselis, kus oli kolmas.

30-aastane jooksjal on aga jätkuvalt motivatsiooni, et võistelda kõrgete kohtade eest. Seetõttu otsustas ta Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu presidendi Sebastian Coe soovitusel ala vahetada.

«Pean endale seadma uued eesmärgid, mis mind tagant utsitaksid. Seb ütles mulle, et peaksin hakkama jooksma 800 meetrit. Usun, et muutus on mulle hea, sest meil on Loughborough’s mõned päris head treenerid. Teen paar treeningkorda kaasa ning näis, mis talv toob,» ütles Rooney.