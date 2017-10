Pohlak vs Sõõrumaa, korvpall vs jalgpall ja teised spordirahva põnevad valimislahingud

Selgitus: Eesti sporditegelaste ja –rahva all on silmas peetud inimesi, kes on avaliku tuntuse omandanud esmalt ja/või eelkõige läbi tippspordis kordasaadetu. Ülevaade ei ole ammendav, vaid hõlmab omavalitsusi, mida pidasime põnevamaks.

Hoiatus: enne järgneva valimisanalüüsi tõsiselt võtmist pidage põhjalikult nõu isikliku huumorimeelega, kaebuste püsimise korral võtke kindlasti ühendust arsti, apteekri või koduerakonna peakontoriga.

Urmas Sõõrumaa kaotas Aivar Pohlakule…

Kuidas nii? Need kaks Eesti mõjukat spordijuhti ei kandideerinud ju üldse teineteise vastu, sest kui Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa (Savisaare VL ja Tegus Tallinn) pürgis Tallinna, siis Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak (VL Uus Aeg) Kose vallavolikokku? Otsese võrdlusmomendi puudumisel tuleb appi võtta kaudsed.

Esmalt häälte arv: Sõõrumaa 734, Pohlak 163. Aga kui Tallinna Kesklinnas ringkonnas anti 24633, siis Kose vallas 3350 häält. Seega maksimaalsest võimalikust saagist sai Sõõrumaa kätte 2,98%, aga Pohlak 4,87%. Häälte arvu poolest oli Sõõrumaa enda ringkonnas 8. ja Pohlak 4. mees. Ning lõpetuseks põhiline kriteerium: Pohlak valiti volikokku, Sõõrumaa jäi ukse taha.

…aga alistas padukindlalt olümpiavõitja ja kaks maailmameistrit

Kui Pohlakule, kes septembri alguses EOK suunas teravad verbaalsed nooled lendu lasi, tuli Sõõrumaal alla vanduda, siis maailmameistritele ja olümpiavõitjale mitte. EOK presidendi 734 häält oli kaugelt enam kui suvel naiskondliku epee maailmameistriks kroonitud Irina Embrichi (Keskerakond) 109 või 1982. aasta korvpalli maailmameistri Heino Endeni (Savisaare VL ja Tegus Tallinn) 140 häält. Sama tulemus oli ette näidata ka kolmikhüppe olümpiavõitjal Jaak Uudmäel.

Sporditegelasi, kes Sõõrumaa käest Tallinnas pika puuga tappa said, oli veel. Tõsi, EOK presidendile häältesaagi poolest selgelt alla jäänud mootorratta ringrajasõitja Anastassia Kovalenko (sotsid, 392 häält) pääses kompensatsioonimandaadiga volikokku.

Aga et täpselt nagu Kesklinn ja Kose, erinevad hääletajate arvu poolest ka Tallinna erinevad valimisringkonnad, mistõttu koostasime Tallinnas kandideerinud sporditegelaste edetabeli mitte saadud häälte arvu põhjal, vaid arvutasime, millise hulga antud ringkonna lihtkvoodist (isikumandaadi pälvimiseks vajalik häälte hulk) sporditegelaste häälte hulk moodustas. Edetabel osutus selliseks: