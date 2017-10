Eesti kardipoiss sai Maailma karika finaalis kolmanda koha

Tervelt seitse päeva kestnud võidusõit pani seekord eriti karmilt proovile nii sõitjad, tehnika kui ka mehaanikud, ent õnn oli seekord eestlaste vastu, sest nii palju ebaõnne annab tikutulega otsida. Juba kvalifikatsioon ei õnnestunud meie poistel ja nii sai X30 Senior klassis Kaspar Korjus parima eestlasena alles 32. aja.

Olgu mainitud, et Senior-klassi 144 sõitjast mahtusid ajasõidus kõigest ühe sekundi sisse koguni 138 noort pilooti, mis näitab erakordselt kõrget taset. Senior klassi kvalifikatsiooni tulemusena sai Korjus kirja 32., Siim Leedmaa 45., Jakob Mattias Oja 80. ja Robin Vaks 120. aja. Numbrid näitavad kahjuks ühte, kuid poiste tegelik kiirus teist keelt.

X30 Junior klassi kvalifikatsioon ei olnud kahjuks palju rõõmustavam. Selle klassi tänavune Eesti ja Soome Meister Rimmo Kadapik oli kindlasti poiss, kellelt oodati kõrgeid tulemusi, ent ebaõnnestunud kvalifikatsioon nullis kõik lootused kõrgeks kohaks. Eestlastest parima aja sõitis Jan Kalmet, kelle parim aeg oli kokkuvõttes 38. Andreas Lootuse sai 88. ja Rimmo Kadapik 96. aja.

Eelmisel aastal klassis X30 Super Shifter Maailma karika hõbeda saanud Sten Dorian Piirimägi tegi omas klassis mis suutis, kui sai kirja 8. aja. Esmakordselt Maailma karika finaalis osalenud Mini klassis oli eestlasi rajal kaks – Ken Oskar Algre ja Ronan Patrick Hakala. Noored poisid näitasid rajal head kiirust, Algrele ajasõidu 8. ning Hakalale 27. koht.

Eelsõidud tõid rohkesti ebaõnne

Pärast kvalifikatsioone jagati kõik piloodid gruppidesse ja asuti sõitma eelsõite. Kuna osalejaid oli niivõrd palju, siis näiteks Junior- ja Senior-klassis oli kokku kaheksa gruppi ning iga sõitja tegi seitse eelsõitu. Neis kõigis oli eestlastel nii häid tulemusi kui kirjeldamatut ebaõnne.

Kõikidel poistel oli eesmärk jõuda kokku 34 parema hulka, et saada otse finaali. Senior-klassis olid Kaspar Korjus ja Siim Leedmaa need, kes tegid väga häid sõite. Leedmaa oli korra teine ja mitmed korrad esikaheksas, Korjuse kohad olid pidevalt viies-kuues. Ent tehnika purunemine ning endast sõltumatud avariid röövisid häid kohti ja punkte.

Robin Vaksi ja Jakob Mattias Oja ebaõnne ning avariide hulka on isegi raske kokku lugeda. Ainsana suutis end A-finaali sõita Siim Leedmaa.

Sama kehtis Junior-klassi kohta, kus Jan Kalmet, Rimmo Kadapik ja Andreas Lootus ei läbinud praktiliselt ühtegi eelsõitu ilma viperusteta. Pidevad avariid ja tehnika purunemised röövisid hea koha lootused ja nii polnud ühelgi meie poisil finaali asja.

Sten Dorian Piirimägi läbis Super Shifter klassis eelsõidud stabiilselt. Finaali startis ta seitsmendalt kohalt. Tihedas konkurentsis andis ta paar kohta ära, kuid lõpptulemuseks oli siiski tubli 11. koht.

Kõige suurema üllatuse valmistas kokkuvõttes Mini klassi sõitja Ronan Patrick Hakala, kes terve nädala jooksul näitas aegu teises kümnes. Ka eelsõidud ei läinud just libedalt ja finaalidesse startis poiss alles 14. kohalt. Eelfinaal ebaõnnestus täielikult Ken Oskar Algrel, kelle karti vaevasid tehnilised probleemid. Kui finaal läks mitmete raskete õnnetuste tähe all, siis just Hakala oli see, kes eestlaste kastanid tulest välja tõi ja pärast mitme konkurendi karistust võis Hakala leida poodiumi kolmandalt astmelt.