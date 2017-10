Ecclestone: vormel 1 sarja uued omanikud on jutumehed

Ecclestone’ile anti viisakalt juhatuse emeriitesimehe tiitel, kuid Liberty püüab hea seista, et vanahärra oma nina enam sarja tegemistesse ei topiks. «Chase saatis kontoritüdrukutele teadaande, et radade ääres pole minu jaoks kabinetti, kuna sarja promootor annab neile vähe ruume. Nad on kolmekesi – Carey, ärijuht Sean Bratches ja spordidirektor Ross Brawn. Nii et nad kasutavad kolme kabinetti ja mina ei ole etappidele oodatud. Sama hästi oleksid nad võinud seda mulle ka otse öelda. Aga ma lepin sellega,» rääkis Ecclestone Daily Mailile.

Ühtlasi leidis Ecclestone, et Liberty polnud valmis väljakutseks, mida vormel 1 sarja juhtimine endast kujutab. «Minu silmis pole nad veel mitte midagi ära teinud. Nad ütlesid, et ei räägi, vaid tegutsevad. Nad ütlesid, et mina räägin ja alles siis teen. Ei olnud nii. Mina panin asjad vaikselt käima, nemad aga aina jutustavad,» sõnas Ecclestone.

«Näiteks ütlesid nad, et tahavad Ameerikas pidada kuus etappi. Kui mina luban kellelegi järgmisel kohtumisel pasunasse anda, siis oleks parem, kui ma nii ka teeksi. Chase’il oli ettekujutus, mida peaks tegema. Aga nüüd, kui ta on ise samas paadis, on selgunud, et kõik ei lähegi nii lihtsalt. Seetõttu on mul temast ka veidi kahju,» rääkis Ecclestone.