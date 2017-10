Toobali koduklubi tabas hooaja avamängus suur tagasilöök

«Pro A on ikkagi Pro A, see tuli avamängus kohe selgelt välja,» ütles kahel eelneval hooajal Rennes'iga esiliigas pallinud sidemängija täna Postimehele.

Mängu lõpptulemusest - geimides koguti vaid 17, 12 ja 21 punkti - rohkemgi tegi klubile haiget ameeriklasest nurgaründaja Gregory Petty vigastus.

«Ta kukkus niivõrd õnnetult, et väänas põlve täielikult välja. Uuringute tulemused pole veel saabunud, aga mingisuguse põlve ristatissidemete vigastusega on igal juhul tegu,» möönis 38-aastane Toobal.

«Petty kannab meie nurgaründajatest kõige suuremat raskust - tema on see, kes lööb ära ka kõrgeid palle. Ja kuna meil on vigastustega veel mehi väljas, tuli tema asemel mängu 19-aastane prantslane Titouan Halle, kes pole end Prantsumaa esiliigaski tõestanud. Ta mängis veel eelmisel hooajal tugevuselt neljandas liigas.»

Toobal, kes oli eelmisel hooajal Rennes'i kõrgliigasse aitamisel võistkonna võtmemängija, tunnistab, et meeskonnal on mitmete mängijate vigastuse tõttu keeruline kõige kõrgemasse mängu tänavu sekkuda.

«Prantsusmaa liiga on taseme poolest äärmiselt ühtlane, kuid kuue meeskonna jaoks - nende hulka kuulume ka meie - on kõige suurem eesmärk ikkagi liigasse püsimajäämine, olgugi et kõik unistavad hooaja alguses ka play-off'i pääsemisest,» lisas Toobal.

Ardo Kreek vigastuse tõttu Rennes'i vastu ei mänginud, küll aga olid Prantsusmaal avavoorus võistlustules Martti Juhkami (Tourcoing) ja Andri Aganits (Montpellier). Tourcoing kaotas pärast edukaid kontrollkohtumisi üllatavalt kindlalt 0:3 (22, 18, 19) liiga tipule Toursile - Juhkami tõi sellegipoolest 11 punkti (+9) -, Montpellier võitis aga kodus 3:0 (20, 16, 15) Sete'i. Andri Aganits oli üks meeskonna liidreid, kogudes temporündaja kohta igati korralikud 10 punkti (+10).