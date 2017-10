Vigastatud Embrich videointervjuus: loodan, et paus ei mõju halvasti

«Natuke jääb kripeldama, aga olen valmis, et hooaja alguses ei treeni ja vehkle. Mul on probleem, mida on vaja lahendada,» lisas Embrich, kellele arstid septembri alguses ütlesid, et vigastuspaus venib kahe kuu pikkuseks. «Loodan, et see paus ei mõju minu vehklemisele halvasti. Kui arst lubab trenni teha, siis vaikselt hakkan harjutama.»

Tallinna Mõõk on algava hooaja esimene võistlus Eesti vehklejannadele. Koondise tugitala Erika Kirpu rõhutas, et kodus võistlemine on meeldiv, kuid omakorda pingeline. «Kui võistlus toimuks mujal, võtaksime rahulikult, aga Tallinnas tahaks head tulemust näidata,» ütles Kirpu. «Eelmise aasta kogemusest tean, et kodus on ülilahe võistelda.»

Vaata videointervjuudest, mida Eesti vehklejannad (Embrich ülalolevas ja Kirpu allolevas videos) veel rääkisid.