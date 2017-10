Sildaru konkurent sai järjekordse tagasilöögi

Vigastuste tõttu on Christiansen pidanud vahele jätma 2014. aasta Sotši olümpia ning 2014. 2015. ja 2017. aasta Aspeni X-mängud. Eelmine hooaeg jäi norralannal ristatisideme vigastuse tõttu peaaegu täiesti vahele ning ta käis aastavahetusel ka operatsioonil. Christiansen naasis võistluskarussellile Uus-Meremaa MK-etapil ning sai seal pargisõidus kuuenda koha.

Nüüd teatas Christianseni treener Luke Allen Norra Eurospordile, et norralanna kukkus Šveitsis Saas-Fees ning vigastas põlve külgsidemeid. Siiski arvab Allen, et kuigi tõsisem olümpiaettevalmistus algab nüüd hiljem, pole Christiansen lootust kaotanud. «See on väike vigastus ja väike tagasilöök. Ta on väga positiivne ning keskendub taastusravile,» sõnas ta.