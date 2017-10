Korvpallitreeneri järjekordne löök: Trump on hingetu argpüks

Popovichit solvasid Trumpi väljaütlemised Valge Maja pressikonverentsil. Nimelt uuris reporter presidendilt, miks ta pole avalikult kommenteerinud nelja USA eriväelase surma Nigeris. Kuigi Valge Maja teatel informeeriti presidenti rünnakust, kui ta oli parajasti lennukiga teel Las Vegasest Washingtoni, polnud Trump sõdurite lähedastele kaastunnet avaldanud.

Trump kaitses end, öeldes, et on plaaninud nendele helistamist, kuid lisas, et paljud teised presidendid pole kunagi sõjaväelaste perekondadele helistanud.

Popovichit, kellele pole Trump kunagi meeldinud, ajas taoline suhtumine marru. «Olen tema ütlustes nii pettunud,» sõnas Popovich ning lisas, et Trump on läinud üle piiri. «Valetada, et Obama ja Bush ei võtnud kunagi perekondadega ühendust, on mäng võõral territooriumil, mul ei ole sõnu.»

Treeneri sõnul on Valges Majas patoloogiline valetaja, kes pole sellise töö jaoks pädev. «Ovaalkabinetis töötav mees on hingetu argpüks, kes arvab, et ta saab tähtsamaks teiste pisendamise kaudu. See on loomulikult tema praktika, aga sellisel moel käituda ja valetada, kuidas varasemad presidendid sõdurite surma peale reageerisid – sellest madalamaks minna ei saa!»

Popovich on varemgi Trumpi kohta sõna võtnud, kui nimetas presidendi otsust tühistada küllakutse mullusele NBA meisterklubile Golden State Warriorsile jälestus- ja naeruväärseks.

«Mulle tundus kutse tagasi võtmine naeruväärsena, sest nad ei plaaninud niikuinii minna. See on nagu kuuenda klassi koolijüts peab kodus pidu, kuuleb siis, et keegi ei taha tulla ja siis võtab kutse tagasi. Kuigi see käitumine on jälestusväärne, on see samas ka naljakas,» kommenteeris juhtunut Popovich.