Maailmameistri meenutused: üks Schumacher oli diiva ja teine aus, Villeneuve aga jobu

Hooaja esimesel etapil Austraalias pidanuks tema tulema boksi 30. ja mina 31. ringil. Kuid Jacques oli sõidu alguses veidi kütust säästnud ega tulnudki boksi, kuigi teda sinna kutsuti. Selle asemel keeras ta boksi 31. ringil, teades, et mul ei jagu kauemaks kütust ja ma pean otse tema järel boksi tulema.

Miks ta nii tegi? Osalt oli tegu mõttemängudega, osalt sooviga minust parem olla. Aga see oli sitt liigutus ja tema tasemega sõitja kohta üsna mõistetamatu. Ta võis ju mõelda, et ei taha näha, kuidas see tundmatu poiss Westlife’ist temast jagu saab, aga endise maailmameistrina pidanuks ta ka teadma, et tiim peab tema poolt olema. Selle üheainsa kangekaelse liigutusega pööras ta võistkonna enda vastu.»

Michael Schumacher

«Ta oli kõva sõitja, aga minu suhtes alati aus. Kui sõiduks läks, ei keeranud ta sulle kunagi s*tta – ta viis mind rajal mitu korda piirini, aga mitte kunagi üle selle.

Kindlasti oli ta vastuoluline isiksus – küsige kas või Jacques Villeneuve’i ja Damon Hilli käest. Aga temaga oli alati mõnus võidelda. Eriti muidugi siis, kui õnnestus ta tahavaatepeeglisse jätta.»

Flavio Briatore ei jätnud kedagi külmaks. FOTO: AP Photo / Luca Bruno / Scanpix

Flavio Briatore

«Kui ma 2001. aastal Benettoni tiimiga liitusin, oli Flavio mõnus ja temaga oli tore aega veeta. Peagi sai aga selgeks, et ta ootas minult võite, mis oli selle autoga ilmvõimatu. Ja kui ma ei võitnud, polnud ta enam nii mõnus ning tema seltsis veedetud aeg oli s*tt. Eriti otsekohene oli ta meediaga suheldes ja eriti veel siis, kui olid teinud kehva sõidu. Seejuures teistsuguseid sõite tol hooajal väga ei olnudki.

Vahetult enne Monaco etappi ütles ta ajakirjanikele, et olen tema arvates «laisk elumees». Minu sõnaraamat ütleb, et «elumees» on «rikas mees, kes veedab aega mõnuledes, eriti veel juhul, kui ta käitub vastutustundetult või on seksuaalselt lodev».

Nojah, olgu, «rikas», tõepoolest. Süüdi. Olin – tagantjärgi mõeldes mõnevõrra rumalalt – kuulanud oma mänedžeri, kes ütles, et mulle on vormel 1 sarjas rikkus tagatud ja ma peaksin rentima Monacos korteri, mida ma ka tegin. Samuti ostsin jahi, millele panin nimeks «Missie». Ja olin selle jahiga samuti mõnevõrra rumalalt sildunud Monaco sadamas. Tõesõna, natuke nautisin ma elu küll.

Aga ma polnud laisk ja ma ei veetnud aega mõnuledes, vähemalt mitte Benettonis, sest aasta oli igas mõttes masendav. Ja mis puudutab seksuaalset lodevust, siis noh, ka see ei olnud tõsi.

Flavio tahtis lihtsalt mats olla. Võib-olla oli tegu karmi armastusega. Aga lugesin tema kommentaare ja leidsin, et need on lapsikud, tujutsevad ja ebavajalikud. Mis veel hullem – need riivasid mind tõesti valusalt.»