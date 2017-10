Astana liider lahkub meeskonnast, mida tähendab see Kangertile?

Uus võistkond on kokku panemas nimekat koosseisu, sest juba on nendega käed löönud ka näiteks Dan Martin ja Alexander Kristoff. Valitsev Itaalia meister Aru tegi sammu profileeri 2012. aastal, liitudes just Astanaga. 2015. aastal võitis ta Vuelta ning jõudis 2014. ja 2015. aastal Giro d'Italial poodiumile, vahendab portaal Cyclingnews.

Tänavuse aasta algus läks tal aia taha, sest aprillis kukkus ta treeningul ja vigastas põlve, jäädes Girost eemale. Juunis tuli ta aga Itaalia meistriks ja sai seejärel Tour de France'il kokkuvõttes viienda koha. Juba suvel hakati rattaringkondades rääkima, et Aru siirdub uude võistkonda, ent siiski sai ta Vueltal veel kirja 13. koha.

Astanas jagas Aru mitmel aastal liidrirolli Vincenzo Nibaliga ning ilmselt ootab teda sama saatus ees ka UAE Emiratesi võistkonnas. Martin on tänavuse Touri kuues mees ning on ilmselt ka uuel hooajal Touril tiimi esinumber, Aru võtab aga sihikule Giro esikoha.

On huvitav näha, mida tähendab Aru lahkumine samuti Astanas sõitvale Tanel Kangertile. Mäletatavasti usaldas Astana juba tänavusel Girol eestlasele kandva rolli ja Kangert oligi tõusnud üldarvestuses kõrgele seitsmendale kohale, kui 15. etapi lõpus ohutussaarele ja liiklusmärgile otsa sõites õnnetult kukkus. Õlavarreluu murdnud Kangert on tänaseks raskest vigastusest paranenud ja naasis rattarajale septembri lõpus, kui osales Tartu rattamaratonil. Novembris asub ta Kesk-Euroopas uueks hooajaks põhja laduma.