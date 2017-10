Meistrite liiga veerandfinalist vallandas peatreeneri

53-aastane inglasest loots asus meeskonda juhendama tänavuse kalendriaasta veebruaris, kui võttis ohjad üle Leicester City ajaloolise meistritiitlini viinud Claudio Ranierilt. Shakespeare’i eestvedamisel kindlustas meeskond tippseltskonda püsimajäämise ning jõudis Meistrite liigas kaheksa parema hulka, kus tunnistati kahe mängu kokkuvõttes Madridi Atletico paremust.

Leicester City mängis Shakespeare’i käe all 26 matši – 11 võitu, kuus viiki ja üheksa kaotust. Käimasolevat hooaega on meeskond alustanud halvasti. Kaheksa mänguga on kogutud vaid kuus punkti ning liigatabelis paiknetakse 18. positsioonil.

Klubi juhtkond pole uut peatreenerit teatanud, kuid suure tõenäosusega Ranieri tagasitulekut oodata pole. Itaallane leidis endale töökoha Prantsusmaal, kus tema juhendamisel asub Nantes hetkel meistriliigas viiendal kohal.