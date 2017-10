Jürgen Zopp: poleks uskunud, et suudan sellise seeria teha

Teatavasti kaotas Zopp eile kvalifikatsiooniturniiri viimases ringis poolakale Jerzy Janowiczile 1:6, 7:6, 4:6 (Zopp: «Ta servis nagu segane, venitasin mängu võimalikult pikaks.­»), kuid pärast seda hakkas juhtima.

«Niipea kui väljakult ära astusin, tuldi mu juurde ja öeldi: meil on sulle üks hea ja üks halb uudis. Hea oli, et olen pääsenud õnneliku kaotajana põhitabelisse ja halb, et juba tunni pärast tuleb mul Hyeon Chungi vastu uuesti väljakule tulla. Imestasin, kuidas saab nii olla, aga korraldaja vastas külmalt: pole midagi teha, televisioon dikteerib mängude kava,» alustas Zopp sündmustekeerise kirjeldamist.

«Palusin treeneril ikkagi veelkord üle küsida, nad helistasid vist veel ATP-sse, aga said tegelikult kohe aru, et on eksinud. Siis tehti uus loosimine ja õnneks muutus ka mu vastane. Tulnuks sealt korealane Chung, pidanuksin vastavalt reeglitele ikkagi kohe mängima. Nii et mingis mõttes vedas mul kahekordselt,» sõnas Zopp.

Täna alistas Zopp (ATP 180.) slovaki Lukaš Lacko (117.) 6:4, 6:7, 6:2 ja kohtub homme 1/8-finaalis Fernando Verdascoga. Praegu asub 33aastane hispaanlane maailma edetabelis küll 43. kohal, aga parimal juhul on olnud seitsmes – Verdasco on jõudnud Austraalia lahtistel pool- ning Wimbledonis ja US Openil veerandfinaali.

«Olen küll palju mänginud, aga kuna väljakukate on siin väga kiire ja punktid lühikesed, siis kurnatust ei tunne. Verdasco on muidugi teisest puust vastane kui senised. Mängitav võiks nagu olla – kas ka võidetav, vaatame,» mõtiskles Zopp.

Uue treeneri roll on äärmiselt oluline

Alates juulikuust on 29aastane Zopp pidanud 36 mängu ja kaotanud neist vaid neli. Tõsi, kõik need toimusid Stockholmi jõuproovist madalama kategooria jõuproovidel.

«Jah, need turniirid olid nõrgemad, aga ka seal ei tule võidud iseenesest. Ei oleks suve alguses küll osanud ette kujutada, et suudan sellise seeria teha. Olen väga õnnelik, et niimoodi õnnestus tagasi tulla,» tunnistas Zopp, kes ravis enne pikalt erinevaid vigastusi.

Olulist rolli on etendanud ka koostöö algus soomlasest treeneri Kim Tiilikaineniga. «Alguses oli temast abi eelkõige vaimses plaanis, aga nüüd oleme saanud koos trenni ka teha. Kahtlemata on tema roll mu edus äärmiselt oluline. Väga suur vahe, kui sul on pidevalt keegi kõrval,» tähtsustas Zopp.