Rooba skooris taas, aga JYP kaotas

Rooba värav sündis kohtumise viimasel veerandil, täpsemalt neli minutit enne lõpusireeni arvulisest ülekaalust ja seadis tabloole seisuks 1:2. Viimased kaks kolli viskas SaiPa aga juba tühja väravasse.

Eestlase jaoks oli tegu selle hooaja juba seitsmenda tabamusega, millega ta hoiab Soome liigas ka seitsmendat positsiooni. Et resultatiivseid sööte on kirjas vaid kaks, on ta resultatiivsuspunktide koguarvestuses 40. kohal.

Viimasest neljast mängust kolm kaotanud JYP asub liigatabelis 15 vooru järel 30 punktiga kolmandal kohal. Teist kohta hoidev Oulu Kärpät jääb ühe, liider Turu TPS kolme punkti kaugusele.