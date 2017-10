Tänaku senine ülemus Wilson: süda on raske…

«Ütleme meie tänavuses edus tähtsat rolli etendanud Otile ja Martinile (Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja – toim) hüvasti raske südamega. Pole ühtegi teist rallisõitjat, kellesse oleksin investeerinud nii palju usaldust ja kellele andnud nii palju võimalusi, aga sain tema potentsiaalist kohe aru,» sõnas Wilson M-Sporti ametlikus teates.

«Ott on alati olnud kiire. Hetkest, kui teda esimest korda nägin, pole kordagi olnud mingit kahtlust tema kiiruses, aga viimastel aastatel suutis ta välja areneda küpseks rallipiloodiks – meheks, kes võib võita MM-rallisid ja pretendeerida MM-tiitlile.

Hüvastijätt pole kerge, aga Oti jaoks on käes aeg edasi liikuda ning soovime talle ja Martinile tulevikuks kõige paremat. Aga enne veel ootavad meid kaks väga tähtsat võistlust ning tean absoluutse kindlusega, et Ott ja Martin annavad endast kõik, et nende aeg M-Sportis lõpeks võidukalt,» rääkis Wilson.

Tänak on enne Walesi ja Austraalia rallisid MM-sarja kokkuvõttes teisel kohal. M-Sport on ülilähedal võistkondlikule meistritiitlile – selleks peab kahe allesjäänud ralli jooksul üks auto finišisse jõudma, ei enamat.