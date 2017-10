EDETABEL: Millise Eesti võrkpalluri koduklubi eelarve on ülekaalukalt suurim?

Esikoha hõivas edetabelis oodatult Renee Teppani uus leivaisa Trentino - klubi, mis on oma 17-aastase eksistentsi jooksul võitnud kolmel korral Meistrite liiga ja neljal korral Itaalia liiga.

Nagu tabelist näha, on umbes 3,5-miljonilise eelarvega maailma tippmeeskonna edu eestlaste järgnevate koduklubide ees enam kui kahekordne. Tõsi, Teppan on nimekirjast ka ainus, kes ei kuulu oma võistkonnas põhirivistusse.

Riikide erinevate maksusüsteemide tõttu ei saa päris üks-üheselt klubide eelarveid siiski võrrelda. Näiteks Poolas on maksud oluliselt madalamad kui Prantsusmaal. Lisaks kulub osadel klubidel märgatav summa saaliüüriks, teised saavad selle aga linnalt tasuta.

Võrdluseks, Eesti klubides on suurim eelarve tänavu Saaremaa Võrkpalliklubil, kellel on kasutada 300 000 eurot.

Eesti võrkpallurite koduklubide orienteeruvad eelarved:

Trentino (Itaalia, Renee Teppan) umbkaudu 3,5 miljonit

Ankara Maliye Milli (Türgi, Oliver Venno) 1,5

Pariisi Volley (Prantsusmaa, Ardo Kreek) 1,4

Montpellier (Prantsusmaa, Andri Aganits) 1,4

Maaseiki Noliko (Belgia, Timo Tammemaa) 1,3

Tourcoing (Prantsusmaa, Martti Juhkami) 1,3

Rennes Volley (Prantsusmaa, Kert Toobal) 1,3

Lubini Cuprum (Poola, Robert Täht ja Keith Pupart) 1

Meneni Prefaxis (Belgia, Rait Rikberg) 0,4

Pielavesi Sampo (Soome, Andrus Raadik) 0,4

Loe ka tänase Postimehe lugu «Eesti võrkpallurite TOP 10».