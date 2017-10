Suurtoetajat Grossi Tänaku Toyotasse siirdumine ei üllatanud

«Kui läheme ajas tagasi, siis kui palju neid oli, kes Otti uskusid? Siis pöörasid kõik selja. Kahjuks näeme me seda elus igal pool, et kui inimest saadab edu, on «sõpru» ja tuttavaid väga palju, aga kui on halvemad ajad, siis pööratakse ära. Sellepärast öeldaksegi, et sõpra tunned hädas, aga ka toetajat,» rääkis Gross, kelle toel Tänak pärast ebaõnnestunud 2012 hooaega ja järgnenud vaheaastat 2014 tagasi MM-karusellile pääses – esmalt WRC2 sarja ning seejärel tagasi tippkonkurentsi, kus kihutab tuleval hooajal neljandat aastat jutti.

«Mina nägin ja uskusin temasse alati. Ma ei saa üldse aru, kuidas on võimalik Otti mitte uskuda. Kes natukenegi asja jagab – ja ma polnud ju üldse selle ala mees – siis ta oli ju Eestis selgelt teistest tugevam. Ma ei saa aru, kuidas sai kunagi selles kahtlust olla, et kui Eestist keegi (tippu tõuseb), siis saab see ainult Ott olla. Ta pani siin pika puuga kõigile ära – tal polnud üldse vastast. Üliandekas, ülitöökas, ülikõva tahtejõuga – nii see tuleb,» rääkis Gross.

Nüüd ootab Tänakut ees uus väljakutse – sõita tehasetiimis. Gross ei hakka spekuleerima, kui keeruliselt tuli otsus pikka aega koduks olnud meeskond uue vastu vahetada: «See on rohkem küsimus Otile, kui raske tal seda otsust oli teha, sest (M-Sporti juht Malcolm) Wilson on selle heaks väga palju teinud, et Ott täna nii kõrgel tasemel sõidab. Kui olid rasked ajad, on ta alati seal sõitnud ja mehi hakatakse üle tõmbama, kui nad juba head on. Enne on kooli- ja õpipoisiaeg.»

Et Tänak võiks olla mõtetes juba järgmises aastas, Gross ei usu. On ju saarlasel vaja veel pidada maha lahing Sebastien Ogieriga MM-tiitlile. Vahe on praeguse tiimikaaslasega suur, 37 punkti, aga mitte ületamatu. «Pinge on peal suur ja ees ootab tihe aastalõpp. Ta peab end veel sel aastal näitama, sest MM-tiitel on teoreetiliselt võimalik. Ka praktiliselt! Loodame et kõik läheb hästi ja ta saab maailmameistriks. Paljud juba küsivad, et millal see juhtub. Seda pole vaja küsida – iga asi tuleb omal ajal ja mitte hiljem,» rääkis ärimees.