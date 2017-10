Keel Läti koondise pressikonverentsist: vahepeal pidi ajakirjanikele meelde tuletama, miks kokku tuldi

«Võrkpalliliidu juhid paistavad olevat õhinal asja kallal, aga eks seda oli näha, et Läti võrkpalliseltskonnas on omajagu rahulolematuid inimesi. Nii palju nagu ma tõlgi jutust aru sain (pressikonverents toimus läti keeles - toim.), hakati alaliidu presidendilt ja peasekretärilt küsima laiemalt Läti võrkpalli murede kohta. Siis juhiti küsijate tähelepanu sellele, et seekord oleme kokku tulnud teisel põhjusel,» sõnab 55-aastane Keel.

Võrust pärit treeneri sõnul on Lätis tema ainsaks ülesandeks rahvusmeeskonna juhendamine, sest oma põhitöö ehk Pärnu Võrkpalliklubi juhendamise kõrvalt ei jääks aega lõunanaabrite võrkpallistruktuuri muutmise või noortesüsteemiga tegelemisele. «See oli kohe algusest väga konkreetselt paika pandud, et minu tööks jääb ainult koondise treenimine.»

Eile sai ühtlasi selgeks, et Läti koondise abitreenerina jätkab mitmeid maailma tippmeeskondi abistanud Boriss Kolčins.

«Mul on kokkupuuteid temaga ju varemgi olnud. Näiteks 2006. aastal käisin Itaalias ja Venemaal erinevate tipptreenerite juures teadmisi kogumas. Lisaks Vladimir Aleknole ja Zoran Gajicile nägin toona ka Kolčinsi juhendamisstiili,» ütleb Keel.

Läti koondise statistik on olnud kahel eelneval hooajal Märt Pajusalu, kellega Keel töötas varem koos Pärnu Võrkpalliklubis. On üsna tõenäoline, et ühte või paari eestlast näeb koondise abijõudude juures ka nüüd, mil Keel on juhendaja.

«Läti võrkpalliliidu treenerite komitee edastas omapoolse nägemuse, kuid kokkuvõttes rõhutati, et lõplikud valikud jäävad ikkagi minu teha. Peab nüüd vaatama hakkama seda, keda koondise juurde veel tuua.»