Kes istub Tänaku autosse ehk millised on järgmise aasta WRC-meeskonnad?

Toyota

2018 piloodid: Ott Tänak, Jari-Matti Latvala, Esapekka Lappi

Toyota on esimene meeskond, kellel järgmiseks hooajaks sotid täiesti selged – kolm meest ehk vana kala Latvala, tänavu ereda tähena särama löönud Lappi ning meeskonna uusim liige Tänak sõidavad kaasa kõik 13 MM-rallit.

Hyundai

2018 piloodid: Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, Dani Sordo

Kuigi liiguvad jutud, et ka Hyundai meeskond on asunud jahtima Sebastien Ogieri allkirja, minnakse tõenäoliselt tulevale hooajale vastu just nende nelja mehega. Kahe saatus on kindel – Neuville ja Mikkelsen sõidavad kaasa täishooajad. Praeguste kuulduste kohaselt jääks Paddoni ja Sordo jagada üks auto – uusmeremaalane kihutaks kruusarallidel, hispaanlane asfaldil. Küsimus on aga selles, kuidas sisustaksid mehed aega, kui nad esindusmeeskonda ei kuulu. Näiteks mõtleb Hyundai Uus-Meremaa esindus väidetavalt, et nad võiksid oma kulu ja kirjadega Paddoni välja panna ülejäänud rallidel.

Citroen

2018 piloodid: Kris Meeke, Craig Breen, Stephane Lefebre

Tänavu suuresti põrunud Citroeni meeskonnal on lepingud kolme mehega, aga kindlalt saab end tunda vaid Meeke, kellele on garanteeritud täishooaeg. Võimalike lisandujatena räägitakse peamiselt kahest Sebastienist – meeskonna prioriteet on enda manu tuua tänavu tõenäoliselt oma viienda järjestikkuse MM-tiitli võitev Ogier, lisaks lööb ilmselt loetud etappidel kaasa ka üheksakordne maailmameister Loeb. Meeskonnas leiab eeldatavasti jätkuvalt koha ja rolli ka šeik Khalid Al Quassimil, kes toob endaga kaasa Araabia Ühendemiraatidest pärinevad naftarahad, mille eest teistele tiimi sõitjatele palka makstakse.

M-Sport

2018 piloodid: -

Tiimiboss Malcolm Wilson on terve hooaja teise poole rõhutanud, et nende eesmärk oleks säilitada tulevaks hooajaks sama kolmik kui tänavu: Tänak, Ogier ja Elfyn Evans. Tänak on nüüd läinud ja Ogieri jätkumine sõltub Fordist – kui autotootja tuleb M-Sportile taas tuge pakkuma (või Wilson sõlmib suure lepingu mõne nimisponsoriga), võib prantslane jätkata, vastasel juhul maandub ta ilmselt Citroenis.

Evansi koht meeskonnas peaks olema järgmiseks aastaks kindel, kuigi ühtegi vastavasisulist uudist pole tulnud. Meeskonna kolmandaks sõitjaks võiks saada soomlane Teemu Suninen, kes tänavu sõitnud M-Sportis nii WRC kui ka R5 autodel.

Juhtub Ogier jääma, oleks meeskond sellega koos. Kui prantslane aga lahkub, tekib taas üks tühi sõitjakoht, mille täitmiseks on mitu võimalust – näiteks saaks tiimi ametlikuks osaks lülitada Mads Östbergi autot jooksutava erameeskonna või ülendada taas esindusrivistusse seal mullu sõitnud Eric Camilli. Samas jälgitakse M-Sportis toimuvaid protsesse huviga ka näiteks WRC2 sarja võitnud rootslase Pontus Tidemandi leeris.