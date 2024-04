VIDEO Baskonia sai üliolulise võidu, viskekahur paugutas pööraselt

Eestlaste klubi kaotas võõrustajate vastu avapoolaja 48:57, kuid suutis kolmandal veerandajal mängu tagasi tulla ja initsiatiivi haarata. Olgu öeldud, et viimase veerandi alguses jäi Palencia peatreenerita, kui Luis Guil saadeti teise tehnilise vea tõttu väljaku äärest minema.

Kolm vooru enne põhihooaja lõppu on Baskonia tabelis kaheksas ehk pääseks viimasena play-off'i. Ühe mängu vähem pidanud Manresal on aga samuti 17 võitu ehk praegu on kõik kaardid nende käes.