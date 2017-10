Statistikapomm: Liverpool ja Man City kordasid rekordeid, Ronaldo lähenes Casillasele

8 omaväravat on Madridi Real löönud Meistrite liigas pärast eilset Raphael Varane õnnetust mängus Tottenhamiga. Sellest enamat on suutnud vaid FC Barcelona, kes on löönud 9 omaväravat. Samas bilanss on Realil selgelt plussis - nende kasuks on vastased löönud Meistrite liigas 15 omaväravat.

7:0 võit Maribori üle ei ole Liverpooli suurim Meistrite liigas. 2007. aastal Istanbuli Besiktase üle saavutatud 8:0 võit jäi napilt troonile püsima. Küll aga korrati Meistrite liiga ajaloo suurimat võõrsil-võitu. 2010 alistas Marseille võõrsil 7:0 MSK Žilina ja 2014 Donetski Šahtar sama skooriga Borissovi Bate.

6 penaltit järjest, mis Manchester City kahjuks Meistrite liigas määrati, jäid realiseerimata. Kuues eksija oli Dries Mertens (Napoli). Seeria lõpetas teine Napoli mees Amadou Diawara, aga tema tabamus 11 meetrilt meeskonda kaotusest ei säästnud.

400 väravat on eurosarjades löönud Dortmundi Borussia. Juubelitabamuse autor oli 1:1 viigimängus Nicosia Apoeliga kreeklasest keskkaitsja Sokratis. Borussia esimese eurosarja-värava lõi Helmut Bracht 1956. aasta 1. augustil peetud Euroopa meistrite karikasarja (Meistrite liiga eelkäija) eelringi avamängus (4:3 võit) Luxembourgi Spora vastu.

1 Türgi klubi on suutnud alustada Meistrite liiga hooaega kolme järjestikuse võiduga - Istanbuli Besiktas, kes alistas eile võõrsil 2:1 mulluse poolfinalisti AS Monaco.

10. järjestikust mängu on Manchester City kõigi võistlussarjade lõikes võitnud pärast eilset 2:1 paremust Napoli üle. Pep Guardiola käe all on varem sama suudetud korra - hooaja 2016-17 alguses. Rekordi purustamiseks tuleb laupäeval Inglismaa kõrgliigas alistada kodus Burnley.

143 Meistrite liiga mängu on pärast eilset Cristiano Ronaldo arvel. Teda edestavad ainult eile Porto ridades vahetuspingile jäänud Iker Casillas (166) ja Xavi Hernandez (151).

100% oli Madridi Reali poolkaitsja Toni Kroosi söödutäpsus Tottenhami vastu peetud mängu esimesel poolajal. Sihile jõudsid kõik 40 sakslase antud söötu.

1 punkti on kolme vooruga teeninud tabelisse Dortmundi Borussia. Ainult üks Saksamaa klubi on Meistrite liigas suutnud sellisest seisust 1/8-finaali jõuda - Bremeni Werder hooajal 2005-06.

TULEMUSED

E-alagrupp: Maribor - Liverpool 0:7, Moskva Spartak - Sevilla 5:1.

Tabel: Liverpool 5, Spartak 5, Sevilla 4, Maribor 1.

F-alagrupp: Manchester City - Napoli 2:1, Rotterdami Feyenoord - Donetski Šahtar 1:2.

Tabel: Man City 9, Šahtar 6, Napoli 3, Feyenoord 0.

G-alagrupp: AS Monaco - Istanbuli Besiktas 1:2, RB Leipzig - FC Porto 3:2.

Tabel: Besiktas 9, Leipzig 4, Porto 3, Monaco 1.

H-alagrupp: Madridi Real - Tottenham Hotspur 1:1, Nicosia Apoel - Dortmundi Borussia 1:1.

Tabel: Tottenham 7, Real 7, Borussia 1, Apoel 1.