Mäkinen: eelistasime Tänakut Ogier'le, kes soovinuks samuti meiega liituda

Toyota teatas täna, et soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi kõrval saab kolmanda põhisõitja koha uueks hooajaks endale Ott Tänak, kes vahetab välja Juho Hännineni.

Mäkineni sõnul langetas Toyota lõpliku valiku just Tänaku ja Ogier' vahel. «Ogier oli selgelt huvitatud meie meeskonnaga liitumisest, kuid me otsustasime jätkata oma esialgset strateegiat, mis sai alguse juba eelmisel aastal, ja tõime tiimi Oti,» avalikustas neljakordne maailmameister Mäkinen.

Toyota soovis Tänakut oma ridades näha tegelikult juba sel hooajal, kuid eestlane otsustas tänavu sõita veel M-Spordis. Uue trioga loodab Jaapani-Soome ühistiim võita meeskondliku MM-tiitli.

«Minu jaoks on väga oluline, et meie meeskonnavaim oleks nii tiimi kui sõitjate vahel väga hea. Ma ei taha muidugi öelda, et Ogier' ei oleks olnud hea tiimikaaslane, aga meie otsus langes Oti kasuks,» lisas 53-aastane Mäkinen.

33-aastane Ogier juhib MM-sarja 37-punktilise eduga meeskonnakaaslase Tänaku ees. Hooaja lõpuni on jäänud kaks etappi.