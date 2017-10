NBA-s mängib tänavu rekordarv eurooplasi

Korvpalliliigas NBA on alanud hooajal esindatud 42 riigi mängijad, mis tähistab uut rekordit, kirjutab ESPN. Enim mängijaid on välisriikidest Kanadal (11), Prantsusmaal (10) ja Austraalial (8). Rekordiraamatusse läheb ka number 64, mis tähistab tänavust eurooplaste arvu liigas. ​Võrreldes sajandivahetusega on näitaja sisuliselt kolmekordistunud.