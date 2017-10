«Reporteri» video: kas Eesti võiks osaleda Volvo Ocean Race'il?

Kas ühel päeval võiks iga kolme aasta tagant seilataval Volvo Ocean Race’il osaleda ka Eesti jaht? «Ma arvan, et see on reaalne. Kindlasti võtab see aega, sest osalemine pole odav - ühe tiimi kahte aastat hõlmav eelarve on 14-15 miljonit eurot, mis on väga suur raha, aga spordi- ja meelelahutusmaailma kontekstis mitte kättesaamatu,» sõnab Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein.

Alates novembrist näitavad Kanal 12 ja Postimees Volvo Ocean Race'i kokkuvõtvaid saateid. Purjetajad ümber maailma viiv regatt lõpeb juunikuus Hollandis.