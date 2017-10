Video: Mourinho «kuri» plaan kinkis Benfica imeväravavahile õuduste õhtu

Suvel Anderlechtist 2,5 miljoni euro eest Benficaga liitunud 18-aastast Svilarit peetakse kodumaal järgmiseks Thibaut Courtois’ks. Svilari mängu iseloomustavad rohked väljatulekud, näiteks mängus Unitedi vastu tegi ta oma 36 pallipuutest 11 väljaspool karistusala.

Liigne agressiivsus läks Svilarile aga kalliks maksma, sest Rashfordi värava ajal oli ta väravajoonelt selgelt liiga palju väljas. Kuigi ta suutis Rashfordi kauge pealelöögi püüda, andis väravajoonetehnoloogia peakohtunikule märku, et pall ületas väravajoone.

Mängujärgselt läks Romelu Lukaku pisarais kaasmaalast lohutama, millega teenis jalgpallifännide suure poolehoiu. Hiljem antud intervjuudes tunnistas Unitedi poolkaitsja Nemanja Matić, et nende eesmärk oligi võimalikult palju noort väravavahti testida.

Romelu Lukaku consoles young Benfica goalkeeper Svilar at full-time. Great sportsmanship. #mufc pic.twitter.com/P8jLHgiAWr — United Xtra (@utdxtra) October 18, 2017

«Treener ütles meile, et prooviksime palju eemalt peale lüüa ning teeksime palju tsenderdusi, sest nende väravavaht oli noor ning mängis esimest mängu. Paraku on jalgpall selline. Tean, et ta on tegelikult suurepärane väravavaht ning soovin talle tulevikuks palju edu,» ütles Matić.

Ühtlasi sai Benfica väravavahist Svilarist Meistrite liiga ajaloo noorim väravavaht, kes väljakule on pääsenud. Varasem rekord kuulus Iker Casillasele.

Video Rashfordi väravast: