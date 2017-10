Venemaa dopingupatuste klubi sai uusi liikmeid juurde

Venemaa käija Aleksei Bartsakin sai nelja-aastase võistluskeelu ning ei tohi rajale naasta enne 2021. aastat.

Kuulitõukaja Maxim Sidorov sai indapamiidi kasutamise eest kõigest aastase võistluskeelu, sest distsiplinaarkomitee sõnul suutis venelane neid oma ravimitarvitamise vajalikkuses veenda. Sidorov võitis 2011. aastal sise-EMil pronksmedali ning jõudis 2012. aastal Londoni olümpiamängudel finaalvõistlusele.

Süüst pole prii ka treener Valeri Volkov, kes käskis 2015. aasta Moskva MMil oma naissoost õpilasel dopinguproovist keelduda. Volkovi keeld hakkas kehtima 7. augustist.

Venemaa kergejõustiklased on alates 2015. aastal lahvatanud dopinguskandaalist rahvusvahelistel võistlustel osalemiskeelu all. Londonis toimunud MMiks said 19 sportlast võistlusloa, sest suutsid tõestanud, et pole dopingut tarvitanud. Ametlikult võistlesid nad neutraalsete sportlastena.