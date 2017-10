Magnus Pehrsson intervjuus Postimehele: statistika järgi olin Eesti seni edukaim peatreener

Aga nüüd siis tõesti jälle – liigavõiduga kaasneb pääs Meistrite liiga kvalifikatsiooni. See on järgmine eesmärk – on ülioluline et järgmine hooaeg läheks meeskonnal paremini ja üritame mõistagi põhiturniirile jõuda.

Kas peatreenerina on see sinu jaoks nüüd kõige põnevam väljakutse, kui esimene kodune meistritiitel on käes?

Ma ei ütleks päris nii. Eks järgmise aastal üks peamisi eesmärke on jõuda Meistrite liigas taas põhiturniirile (viimati mängiti seal 2015 - V.V.), aga nii klubi kui ka minu enda põhimõte on, et kui eesmärke ritta seada, siis meistritiitel on alati esikohal. See ei tähenda mitte ainult seda, et järgmisel aastal oleks jälle võimalus eurosarjas kuhugi jõuda, aga tiitel on tiitel! Näiteks Meistrite või Euroopa liiga võitmine ei ole küll päris võimatu, aga väga-väga keeruline. Rootsi meistritiitel on aga igati püütav siht ja seetõttu on see ka prioriteet.

Kas see, et Malmö ei ole praegu Euroopa jalgpallis pildis, teeb ka sinu töö veidi lihtsamaks, sest tipptiimid ei hoia nii teravalt mängijatel silma peal ja koosseis püsib uue hooaja eel rohkem koos.

Kindlasti mitte. Muidugi suudab Malmö mängijaid enda juures hoida veidi kauem kui teised Rootsi klubid, sest meil on tugevad finantsid ja siht igal aastal mängida eurosarjas põhiturniiril, aga üldiselt on siin täpselt samasugune seis kui Eestis. Mängijaid luuratakse alati. Me kaotasime suvega neli meest ja ilmselt läheb talvel umbes samamoodi. Sellega tuleb lihtsalt leppida.

Aga räägime siis ka ühe teatud mängija lisandumise võimalusest. Terve jalgpallimaailm ilmselt teab, kes on Malmö FFi ajaloo kuulsaim mängija ning ta oli pikalt vigastatud ja klubita. Kas Zlatan Ibrahimovici tagasi koju toomisest on üldse juttu olnud?

(Naerab.) Mitte mulle teadaolevalt. See oleks muidugi täiesti imeline, aga vaevalt, et see juhtub. Mina olen peatreener, aga spordidirektoriks on klubi legend Daniel Andersson. Kui mingeid jutte oleks olnud, siis käiks see läbi tema. Aga ma ei usu, et Zlatan veel kunagi Malmö eest mängib.

Läheme siis juttudega Eesti juurde. Kui hoolega sa pärast lahkumist edasisel MM-valiksarjal silma peal hoidsid?

Ühtegi mängu ma täispikkuses näinud ei ole, ainult tipphetki ja väravaid. Aga ma olen Janno (Kivisild) ja ka Aivariga (Pohlak) olnud pidevas kontaktis ka pärast lepingu lõpetamist, nii et ma tean, mis on toimunud ja kuidas meeskond edasi arenes. Minu hinnangul oli väga edukas aasta nii mängupildi kui ka tulemuste poolest.

Pehrssonit mäletatakse Eestis kui treenerit, kelle all tulid suured kaotused ja ise ei löödud väga väravaid, aga tegelikult ehitasid sa ju Eestis üle korraliku taustsüsteemi. Kui palju sa praegustes paranenud tulemustes enda töö rolli näed?