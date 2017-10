Video: Evertoni ja Lyoni euromängus puhkes rüselus

Lyon asus võõral väljakul toimunud kohtumist kuuendal minutil juhtima, kui 11 meetri karistuslöögi realiseeris Nabil Fekir. 69. minutil suunas Gylfi Sigurdssoni tsenderduse võrku Ashley Williams, kuid kuus minutit hiljem lõi kannaga värava Bertrand Traore.

Lõpuvile järel tuleb mänguseisust rohkem juttu väljakul puhkenud rüselusest. Enne kodumeeskonna tabamust tõukas Williams vastasmeeskonna väravavahti ning seejärel läksid käiku rusikad. Oma panuse kaklusesse andis ka võõrustajate toetaja, kes Lyoni mängija suunas käega vehkis.

Yep. That's an Everton fan with his child trying to hit a Lyon player. pic.twitter.com/XWEROnfrlD — Football Streams (@FootyStreamss) October 19, 2017

Mõlema meeskonna fännid sattusid pahandustesse juba kohtumise eel, kui arvasid, et nende ülekaal Inglismaa tänavatel kajastub meeskonna tulemuses.

#BREAKING: Everton & Lyon football fans have clashed before their Europa League game. (Video by @footyawayday) pic.twitter.com/s2CYOwvgDW — BreakingNNow (@BreakingNNow) October 19, 2017