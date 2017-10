Hamilton ei kavatse Trumpi ärritada

«Ma ei kavatse lubada sel PK-l (pullikakal – toim.), mis seda teemat ümbritseb, mind segada, kui püüdlen MM-tiitli suunas,» sõnas Hamilton GP-nädalavahetuse eel. «Mul on küll selle teema kohta omad arvamused ja tunded, aga ma ei plaani midagi teha.»

USA president Donald Trump on põlvitamisprotestide vali vastane ning ta peab kõiki aktsiooniga kaasaminejaid Ameerika vihkajaiks. Hamilton aga oma sotsiaalmeedias selgelt välja öelnud, et tema ei salli Trumpi. Britt andis varasemalt vihjamisi mõista, et ta võib seetõttu isegi pühapäeval hümni ajal ühele põlvele langeda.

«Muidugi on sellest palju juttu olnud – mitte ainult põlvitamisest, vaid kogu olukorrast. Ma tean Ameerikas päris paljusid inimesi, saan päris hästi aru, mis siin Ühendriikides praegu toimub ja millised on seda üpris hiiglaslikku liikumist ümbritsevad arvamused. Ma olen sellest sotisaalmeedias rääkinud ja austan seda igati. Colin Kapernicki algatatud liikumine on äge,» rääkis Hamilton.

Kolmekordne maailmameister, kes edestab Sebastian Vettelit 59 punktiga, võib pühapäeval kindlustada oma neljanda tiitli, kui suudab sõidu võita ning Ferrari esisõitja ei pääse esiviisikusse. Vetteliga samale pulgale kerkimist ihkav Hamilton rõhutas: «Ma olen siin võitmiseks ja see on praegu minu prioriteet. Ma ei keskendu hetkel millelegi muule. Võit on minu jaoks kõige tähtsam. Ka selle keskel, mis riigis toimub – te teate, millest ma räägin – on see mulle prioriteet.»